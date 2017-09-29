В Таганрогском заливе вырос уровень воды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Уровень воды начал постепенно подниматься в реке Дон и Таганрогском заливе Азовского моря, что улучшило ситуацию с судоходством в этом районе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Проблемы с судоходством в акватории возникли в минувшие выходные. Из-за сильного северо-восточного сгонного ветра уровень воды в районе устья Дона снизился до "проходной осадки" в 241 сантиметр от средней в 3,7 метра. В связи с этим в начале недели в этом районе скопилось порядка 60 судов, ожидающих подъема воды.

"Ветер сейчас стихает, вода потихоньку идет в налив… Движение начинает восстанавливаться", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что сейчас "проходная осадка" составляет 2,7 метра. Порядка 45 судов еще ожидают дальнейшего подъема уровня воды, пять находятся в настоящее время в движении.

Значительное похолодание на 10-12 градусов вместе с северо-восточным сгонным ветром пришло на юг России на минувших выходных. Порывы ветра в Ростовской области, по данным синоптиков, достигали 18-20 метров в секунду. Областное МЧС объявляло экстренное предупреждение о ветровом сгоне воды в устье Дона.