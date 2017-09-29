Во Владивостоке установили памятный знак летчикам морской авиации ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен — РИА Новости. Памятный знак летчикам морской авиации ТОФ, погибшим во время выполнения служебных обязанностей с 1934 по 1959 годы, установили на закрытом кладбище "Чёрная речка" во Владивостоке, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Сегодня на закрытом кладбище "Чёрная речка" во Владивостоке прошло мероприятие по установке памятного знака, посвящённого летчикам морской авиации Тихоокеанского флота. Памятный знак установлен в честь летчиков, проходивших службу в 115-м отдельном разведывательном авиаполку Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота, и погибшим во время выполнения служебных обязанностей в период с 1934 по 1959 годы", — сказал Матвеев журналистам.

В торжественно-траурной церемонии приняли участие представители командования морской авиации Тихоокеанского флота, ветераны авиации и представители общественных организаций.

"Летчиков, которые были обнаружены в 1930-40-е годы сразу после катастроф, хоронили на кладбище "Чёрная речка". Здесь был целый ряд воинских захоронений, которые с годами просто исчезли, а все памятники на них были сданы в металлолом в 2000-е годы. Поэтому было принято решение создать здесь один общий памятный знак с табличкой, на которой выгравированы имена всех погибших летчиков 115-го разведывательного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота", – передает слова командира поискового объединения "АвиаПоиск" Ярослава Ливанского администрация Владивостока.

На памятном знаке выбиты имена погибших экипажей и даты их гибели.