Во Владивостоке установили памятный знак летчикам морской авиации ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен — РИА Новости. Памятный знак летчикам морской авиации ТОФ, погибшим во время выполнения служебных обязанностей с 1934 по 1959 годы, установили на закрытом кладбище "Чёрная речка" во Владивостоке, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
В торжественно-траурной церемонии приняли участие представители командования морской авиации Тихоокеанского флота, ветераны авиации и представители общественных организаций.
"Летчиков, которые были обнаружены в 1930-40-е годы сразу после катастроф, хоронили на кладбище "Чёрная речка". Здесь был целый ряд воинских захоронений, которые с годами просто исчезли, а все памятники на них были сданы в металлолом в 2000-е годы. Поэтому было принято решение создать здесь один общий памятный знак с табличкой, на которой выгравированы имена всех погибших летчиков 115-го разведывательного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота", – передает слова командира поискового объединения "АвиаПоиск" Ярослава Ливанского администрация Владивостока.
На памятном знаке выбиты имена погибших экипажей и даты их гибели.