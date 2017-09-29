Число правонарушений в Московском метро сократилось на 13%

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. С января по сентябрь 2017 года количество правонарушений в Московском метрополитене сократилось на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает сайт mos.ru. Чаще всего пассажиров привлекают к ответственности за проезд без билета, неправомерное использование социальной карты, попрошайничество и незаконное предпринимательство.

"За восемь месяцев этого года сотрудниками МВД, службы безопасности метрополитена, а также специалистами ГКУ "Организатор перевозок" выявлено около 72 тысяч правонарушений. С января по сентябрь 2016 года их было более 81 тысячи", — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Число нарушений удалось снизить благодаря современной системе безопасности подземки. Сегодня на всех станциях метрополитена стоит специальное оборудование, которое позволяет проверить более 50 миллионов пассажиров ежегодно. Безопасность в метро также обеспечивает интеллектуальная система видеонаблюдения, которая насчитывает более 17 тысяч камер.

По словам Максима Ликсутова, эти меры позволят и дальше сокращать число правонарушений.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом в метро досмотрели почти вдвое больше пассажиров — порядка семи миллионов четырехсот тысяч человек. В 2016 году проверили всего четыре миллиона трехсот тысяч горожан, подчеркнул заммэра.

Меры безопасности продолжают усиливать в Москве. В этом году более 3,5 тысячи камер подключили к единому центру хранения и обработки данных (ЕЦХД). Речь идет о новых видеоприборах в подъездах жилых домов, а также в школах, на спортивных стадионах, станциях МЦК. В общей сложности городская система видеонаблюдения насчитывает около 145 тысяч камер.