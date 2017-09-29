Московский дороги перед зимой помоют специальным шампунем

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы в преддверии зимы несколько раз промоют дороги, тротуары и внутридворовые проезды специальным моющим средством, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что сначала дороги на всю ширину проезжей части обработают специальным шампунем, а через два часа средство смоют водой.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в одно время с поливомоечной техникой на улицы, пешеходные зоны и во дворы выйдут дворники и рабочие ручной уборки для очистки тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий на городских территориях.
Столичные коммунальные службы традиционно моют дороги шампунем два раза в год — осенью и весной.