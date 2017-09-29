Московский дороги перед зимой помоют специальным шампунем

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы в преддверии зимы несколько раз промоют дороги, тротуары и внутридворовые проезды специальным моющим средством, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Утром в субботу, 30 сентября, более 5 тысяч поливомоечных машин начнут промывку всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог с прилегающими парковками, тротуаров и дворовых территорий", — рассказал Бирюков журналистам.

Он уточнил, что сначала дороги на всю ширину проезжей части обработают специальным шампунем, а через два часа средство смоют водой.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в одно время с поливомоечной техникой на улицы, пешеходные зоны и во дворы выйдут дворники и рабочие ручной уборки для очистки тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий на городских территориях.

Промывка дорог является регламентной процедурой перед началом зимнего сезона, которая способствует очищению дорожного покрытия от бытовых и технических загрязнений. Специальное средство удаляет с асфальтовых, брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутные и масляные пятна, следы от шин. На таком асфальте в холодное время года проведение противогололедной обработки наиболее эффективно.

Столичные коммунальные службы традиционно моют дороги шампунем два раза в год — осенью и весной.