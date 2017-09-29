Новый глава РАН посетовал, что на машине в Москве не обойтись без мигалок

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Новый президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал о первой поездке на служебном автомобиле с мигалкой.

"Ощущения, вы знаете, пробка была на третьем кольце. Я не привык ездить с мигалками, но, я понимаю, по Москве никак не обойдешься без мигалок, к сожалению", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

При этом он выразил надежду на то, что в дальнейшем научно-технический прогресс позволить распределить поток транспортных средств не только в двух, но и "в третьем измерении". Это, по его словам, позволит сделать движение более свободным.

Во вторник директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев победил на выборах главы РАН. В среду президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Сергеева главой РАН.