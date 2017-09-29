В Благовещенске выпал первый снег

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Первый в этом году снег выпал в Благовещенске, снежный покров установился на севере и частично на юге Приамурья, что довольно необычно для этого региона в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Благовещенске выпал первый мокрый снег, также снег прошел почти во всех районах региона. Ветер усиливался до 17 метров в секунду. Похолодало…", — сказал собеседник агентства.

По его словам, снежный покров установился на севере области и отчасти в южных районах, "что довольно редко для конца сентября".

Как отметил синоптик, сейчас снег идет местами по области, однако в субботу ожидается небольшое потепление. Снежный покров может растаять.