"Там кокаин дешевле книг": россияне-волонтеры о своей работе на краю света

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Алина и Сеал вместе учились в МГИМО и после окончания вполне могли бы стать дипломатами или пойти работать в престижную компанию.

Однако оба сделали неожиданный выбор — по волонтерской программе поехали преподавать английский язык в страны третьего мира, в Колумбию и В Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости). О том, как колумбийским школьникам можно рассказать о Юрии Гагарине и что помогает белым учителям в Африке — в материале РИА Новости.

Кокаин дешевле книг

"В Колумбии мало читают, — рассказывает работавший волонтером Сеал Сераджи, — Самый дорогой кокаин стоит девять долларов за грамм. Самые дешевые книги — от 12 долларов". Но дети, по словам Сеала, все равно стремятся получить образование.

Сам Сеал знает это не понаслышке — в 80-е его отец был первым аспирантом-афганцем Геологического факультета МГУ. После учебы отец остался работать в России, где и родился Сеал.

До своей поездки в Колумбию он много путешествовал: проехал по России от Москвы до Владивостока, пересек США от восточного побережья до западного, побывал в Европе. Южная Америка оставалась для него чем-то неизведанным, да и роль преподавателя привлекала достаточно давно, поэтому он решил совместить путешествия с волонтерством.

Своих колумбийских учеников он спрашивал о том, чего они хотят достичь через пять лет. Ученица с привычным для русского слуха именем Наталья сказала, что хочет поступить в университет, чтобы потом заработать и купить дом для родителей. Это необычно для Колумбии — по словам Сеала, лишь немногие относятся к учебе серьезно, большинство местных жителей фаталистично смотрят на свое будущее: зачем учиться, если все равно будешь работать в лавке, которую держит твой отец?

"Социальные лифты в Колумбии работают из рук вон плохо, но образование — это то, что дает шанс и надежду тем, кто хочет хоть что-то изменить", — говорит волонтер.

© Фото из личного архива Сеала Сераджи Урок в школе в колумбийской Боготе © Фото из личного архива Сеала Сераджи Урок в школе в колумбийской Боготе

Тройка самых влиятельных мужчин

В Боготе волонтер Сеал преподавал английский детям с четвертого по 11-й классы. Всего у него было около 300 учеников от девяти до 16 лет.

"В большинстве случаев девочки относились к занятиям прилежнее", — признается Сеал. В качестве примера он приводит историю о том, как однажды попросил восьмиклассников составить список трех самых значимых людей своего пола в истории. У девочек в тройку вошли Дева Мария, Жанна д'Арк и королева Виктория. А вот их мальчики назвали футболистов "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса и игрока НБА Леброна Джеймса.

© Фото из личного архива Сеала Сераджи Сеал Сераджи с учащимися школы в колумбийской Боготе © Фото из личного архива Сеала Сераджи Сеал Сераджи с учащимися школы в колумбийской Боготе

Кто такой Юрий Гагарин?

"Часто приходилось детям рассказывать о том, что известно любому российскому школьнику. Самый яркий пример — неделя, посвященная дню космонавтики, которую я организовал вместе с моим куратором. Об этом празднике в Колумбии мало знают даже взрослые. Я сделал плакат с Юрием Гагариным и кораблем "Восток", напек печенья в форме ракет, подготовил специальные анкеты, где были вопросы о первом спутнике, первом космонавте и первой высадке человека на Луну. И только некоторые знали о том, что Нил Армстронг стал первым астронавтом на Луне, — рассказывает Сеал. — Это поразило меня. Я всегда считал, что Юрий Гагарин — это самая яркая личность в русской истории XX века. Но в Колумбии о нем не знают".

Еще Сеал показывал детям видео с МКС, где астронавты проводили различные опыты. Например, как вода, которую выдавливают из пакета в условиях невесомости, принимает форму пузыря и просто перемещается в воздухе. "Дети не понимали, чем это вызвано, они спрашивали: "Профессор, что происходит?" Никто не знал о том, что есть станция в космосе, куда летают люди", — вспоминает Сеал. О России у школьников тоже было смутное представление. Мало кто мог показать страну на глобусе или назвать ее столицу. Единственное, что знал каждый школьник, так это то, что Россия примет чемпионат мира по футболу в 2018 году.

© Фото из личного архива Сеала Сераджи Плакат с Юрием Гагариным на неделе космонавтики в школе в колумбийской Боготе © Фото из личного архива Сеала Сераджи Плакат с Юрием Гагариным на неделе космонавтики в школе в колумбийской Боготе

Мачизм и пластическая операция в подарок

"Возраст согласия в Колумбии — 14 лет. Сложившееся в России представление о мачизме в латиноамериканских странах достаточно близко к реальности. Дети рано открывают для себя эту сторону жизни и отношений между людьми, — рассказывает Сеал. — Одной из моих учениц — ей было 14 лет — на большой перемене соседка или мать приносили грудного ребенка, чтобы она покормила его".

Сеал признается, что в его школе, которая находилась не в самом благополучном районе Боготы, это был единственный случай. Но в целом, по его словам, подобное явление распространено достаточно широко. Дополнительная сложность в том, что колумбийцы — ревностные католики, и поэтому крайне негативно относятся к абортам.

Кроме столицы, Сеал побывал и во втором по величине колумбийском городе Медельине. Там он узнал о необычной традиции. На пятнадцатилетие, которое в Колумбии всегда отмечают пышно, каждой девочке родители дарят сертификат на пластические операции. Это наследие эпохи Пабло Эскобара — именно его приближенные ввели повальную моду на пластическую хирургию в "Городе вечной весны".

"Сами по себе колумбийцы — очень неконфликтный народ. Это вызвано гражданской войной, которая длилась больше полувека. Здесь высоко ценят человеческую жизнь, — вспоминает Сеал. — Но уровень преступности в Колумбии все равно высокий. За семестр из двухсот человек волонтеров, которые работали в стране, каждого десятого обокрали".

Помня о высоких ценах в книжных магазинах, перед отъездом Сеал подарил самым прилежным своим ученикам по книге. Наталье, которая мечтает купить дом для родителей, достался томик Чехова.

© Фото из личного архива Сеала Сераджи Футбольный матч в школе в колумбийской Боготе. © Фото из личного архива Сеала Сераджи Футбольный матч в школе в колумбийской Боготе.

Белая кожа как преимущество

Алина Шенфельдт проработала полгода со школьниками Кот-д'Ивуара. Она вспоминает, что в начале семестра именно благодаря цвету кожи удавалось удерживать внимание учеников.

"В этой стране мало белых людей, поэтому любой человек из Европы воспринимается как что-то диковинное в положительном смысле. Но когда ребята поняли, что я не просто милая белая тетя, а собираюсь по-настоящему учить их английскому, это понравилось не всем. Тяжелее всего было в средней школе — некоторые подростки просто отказывались выполнять задания. Но я нашла подход и к ним — мы говорили на английском о тех вещах, которые им были интересны, мне очень сильно помогла популярная музыка", — рассказывает она.

© Фото из личного архива Алины Шенфельдт Алина Шенфельдт с детьми из школы в Кот-д’Ивуаре © Фото из личного архива Алины Шенфельдт Алина Шенфельдт с детьми из школы в Кот-д’Ивуаре

"Неправильная заграница"

Когда Алина сказала родителям, что после бакалавриата хочет поехать за границу, они подумали, что речь идет о магистратуре в Европе. Но узнав, в какую именно страну девушка планирует отправиться, были в шоке.

"На протяжении полугода я боролась с существующими стереотипами: находила положительные статьи о Кот-д'Ивуаре, чтобы показать, что там все не так плохо, как кажется, — говорит Алина. — Ведь Африка у россиян в первую очередь ассоциируется с нищетой, войнами, эпидемиями и дикостью. В реальности все несколько иначе — жизнь в больших городах хоть и отличается от жизни в России, но там тоже есть хотя бы минимальные удобства, а главное — вода и электричество".

© Фото из личного архива Алины Шенфельдт Алина Шенфельдт с детьми из школы в Кот-д’Ивуаре © Фото из личного архива Алины Шенфельдт Алина Шенфельдт с детьми из школы в Кот-д’Ивуаре

Когда ученик старше учителя

Ивуарийские школьники сдают экзамены каждый год, но зачастую многие проводят по два-три года в одном классе. По словам Алины, некоторые ученики были старше ее: "Мне тогда был 21 год, а у меня учились ребята, которым могло быть и 22, и 23 года".

Всего у Алины было около 250 учеников, однако классы комплектовались постепенно. Девушка преподавала в частной школе, но в Кот-д'Ивуаре это не элитные учебные заведения. Напротив, здесь учились те, кого выгнали из государственных школ. Обучение было платное, и поэтому родители многих учеников вносили деньги только к середине осени, когда им удавалось продать собранный урожай.

© Фото из личного архива Алины Шенфельдт Дети на занятиях в школе в Кот-д’Ивуаре © Фото из личного архива Алины Шенфельдт Дети на занятиях в школе в Кот-д’Ивуаре

Кто победил во Второй мировой войне?

Алина рассказывает, что многие дети не знали вещей, которые в России кажутся элементарными: "Когда я спросила, например, кто победил во Второй мировой, один мальчик сказал "Германия". Даже такой вопрос для многих превращался в "угадайку". Или же вопросы по географии ставили их в тупик: ученики называли столицей Испании Реал Мадрид и говорили, что Китай граничит с США".

В то же время дети здесь очень самостоятельны в быту — большинство ивуарийских семей не могут себе позволить стиральные машины, поэтому местные жители с младых ногтей умеют стирать одежду.

Бедность в стране проявляется не только в отсутствии бытовой техники. Алина вспоминает: "Многие дети ели всего один раз в день, на последних уроках им было уже очень сложно концентрировать внимание, они постоянно отвлекались сами и отвлекали других".

Алина жила в общежитии при университете. "Мои соседи очень сильно отличались по своему уровню знаний от тех, кого я видела в школе. Это уже были настоящие интеллектуалы-африканисты".

В Кот-д'Ивуаре французский является языком межэтнического общения, всего же в стране 63 этноса. "Когда я показывала местным знакомым, с какими ошибками пишут мои ученики даже по-французски, у них наворачивались слезы. Они говорили мне, что это реалии страны, что уровень образования здесь действительно низкий, но объясняли это тем, что целое поколение не имело возможности учиться из-за двух конфликтов в стране, которые проходили здесь в первое десятилетие XXI века", — говорит Алина.

"Но мои отношения с Африкой не заканчиваются, — продолжает она, — Сейчас я не знаю, каким именно образом, но я уверена, что хочу помогать людям там. Мне очень понравилось работать с детьми. Больше всего хотелось бы вдохновлять их, дать им возможность поверить в то, что они могут все изменить".