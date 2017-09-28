Собянин планирует увеличить льготы московским пенсионерам

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Льготы ветеранам и пенсионерам в Москве могут существенно увеличиться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

"Многие льготы у нас формальны, честно говоря. Их нужно наполнить существенно. Поэтому мы обязательно с учётом того, что жизнь не становится легче — инфляция, рост цен, в этой осенней сессии при внесении бюджета подумаем над тем, чтобы существенно увеличить московские льготы", — сказал Собянин в ходе прямого эфира на телеканале " ТВ Центр ".

Градоначальник отметил, что размер увеличения льгот будет вынесен на обсуждение в том числе с ветеранским сообществом в ближайшее время.