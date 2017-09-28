Участники "Ты супер! Танцы" сходили в зоопарк с дуэтом "Непара"

Проект Непара и участники шоу Ты супер! в зоопарке. 28 сентября 2017

Проект Непара и участники шоу Ты супер! в зоопарке. 28 сентября 2017

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Солисты дуэта "Непара" Александр Шоуа и Виктория Талышинская сводили участников проекта "Ты супер! Танцы" в Московский зоопарк.

Музыканты также подарили детям живое выступление — они устроили импровизированную сцену прямо перед вольером с жирафом. Юные участники проекта, услышав живую музыку, начали танцевать — получился настоящий флешмоб, зрителями которого стали все посетители зоопарка.

Виктория Талышинская рассказала, что прекрасно провела время в компании детей. "Поначалу ребята были очень увлечены животными, а потом попросили нас с Сашей спеть что-нибудь из своих песен. Мы, конечно же, исполнили наши хиты, а ребята исполнили под них замечательные танцы. Все они невероятно талантливые!" — сказала певица. Она пожелала детям не расстраиваться в случае проигрыша и не ставить на этом точку, а продолжать идти к цели.

© Фото : PR НТВ Проект "Непара" и участники шоу "Ты супер!" в зоопарке. 28 сентября 2017 © Фото : PR НТВ Проект "Непара" и участники шоу "Ты супер!" в зоопарке. 28 сентября 2017

Увидеть новый выпуск шоу "Ты супер! Танцы" зрители смогут в субботу, 30 сентября, в 20:00, на телеканале НТВ.

© Фото : PR НТВ Проект "Непара" и участники шоу "Ты супер!" в зоопарке. 28 сентября 2017 © Фото : PR НТВ Проект "Непара" и участники шоу "Ты супер!" в зоопарке. 28 сентября 2017

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.