Участники "Ты супер! Танцы" сходили в зоопарк с дуэтом "Непара"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Солисты дуэта "Непара" Александр Шоуа и Виктория Талышинская сводили участников проекта "Ты супер! Танцы" в Московский зоопарк.
Виктория Талышинская рассказала, что прекрасно провела время в компании детей. "Поначалу ребята были очень увлечены животными, а потом попросили нас с Сашей спеть что-нибудь из своих песен. Мы, конечно же, исполнили наши хиты, а ребята исполнили под них замечательные танцы. Все они невероятно талантливые!" — сказала певица. Она пожелала детям не расстраиваться в случае проигрыша и не ставить на этом точку, а продолжать идти к цели.
Увидеть новый выпуск шоу "Ты супер! Танцы" зрители смогут в субботу, 30 сентября, в 20:00, на телеканале НТВ.
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.