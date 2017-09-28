Воробьев: отопительный сезон в Подмосковье начнется 1 октября

МОСКВА, 28 сен — РИА Недвижимость. Отопительный сезон в Подмосковье стартует 1 октября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

"С 1 октября принято решение начать включать отопление", — сказал Воробьев. По словам губернатора, традиционно первыми получат тепло объекты социальной сферы: детские сады, школы, поликлиники и больницы.

Губернатор пообещал держать процесс подачи тепла на личном контроле. "У нас все готово, все котельные опрессованы, проверка подготовки к зиме завершена, поэтому с 1 октября будем подключать социальный сектор и постепенно будем двигаться к проблемам жилого сектора", — поделился планами глава региона.

Точных календарных дат, к которым привязывается начало отопительного сезона в России, не существует, каждый регион дает старт отопительному сезону самостоятельно в зависимости от погодных условий. Тепло в жилой сектор подается при условии, если среднесуточная температура в регионе держится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.