"Домодедово" не выпускает самолет "ВИМ-Авиа", направляющийся в Сингапур

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" не выпускает самолет "ВИМ-Авиа", который должен лететь в Сингапур, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Из аэропорта самолет ультимативно не выпускает администрация воздушной гавани, отметили в авиакомпании, несмотря на полную оплату его услуг лизингодателем и согласование всех формальностей.
"По сути, игнорируется решение государственных органов не чинить препятствий авиакомпании в операционной деятельности", — считают в "ВИМ-Авиа".
Общая задолженность "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, говорилось в сообщении правительства РФ от 28 сентября по поводу выделения перевозчику государственных средств в размере 98 миллионов рублей.