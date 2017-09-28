"Домодедово" не выпускает самолет "ВИМ-Авиа", направляющийся в Сингапур

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" не выпускает самолет "ВИМ-Авиа", который должен лететь в Сингапур, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

"В настоящий момент "Домодедово" не выпускает борт Boeing 777, находящийся у "ВИМ-Авиа" в лизинге, который должен направиться в Сингапур", — сказал собеседник агентства.

Из аэропорта самолет ультимативно не выпускает администрация воздушной гавани, отметили в авиакомпании, несмотря на полную оплату его услуг лизингодателем и согласование всех формальностей.

"По сути, игнорируется решение государственных органов не чинить препятствий авиакомпании в операционной деятельности", — считают в "ВИМ-Авиа".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Общая задолженность "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, говорилось в сообщении правительства РФ от 28 сентября по поводу выделения перевозчику государственных средств в размере 98 миллионов рублей.