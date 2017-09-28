В парке "Зарядье" открылась выставка об исследовании русской Арктики

Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. Архивное фото

Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ходова. Выставка, на которой можно узнать об исследовании русской Арктики, увидеть северное сияние и послушать, как разговаривают животные, обитающие в этих суровых землях, открылась в парке "Зарядье".

"Эта выставка посвящена исследованию русской Арктики. Выставка символична, потому что она открывается в этом году и буквально в эти дни мы празднуем 80-летие знаменитой экспедиции папанинцев на дрейфующей льдине", — сказала журналистам начальник отела музейно-выставочных программ Росизо Виктория Павленко.

По ее словам, экспозиция включает точную копию палатки папанинцев, в которой на протяжении 270 дней дрейфовала полярная экспедиция.

"Благодаря создателям выставки мы показываем практически полностью быт того времени, аппаратуру, которую использовали исследователи. Они проплыли около 2500 километров на протяжении девяти месяцев", — подчеркнула она.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть предметы, которыми пользовались исследователи-полярники, а также узнать о ключевых событиях освоения Арктики с древнейших времен до современности: выходе русских мореплавателей в северные воды в X веке, первых ледоколах и советских экспедициях к Северному Ледовитому океану, открытии острова Таймыр.

Также посетители выставки смогут увидеть, как выглядит северное сияние, послушать животных, населяющих Арктику, и побывать в настоящем жилище кочевых коряков и чукчей — яранге.

Основу выставки составляют экспонаты из собраний Российского государственного музея Арктики и Антарктики, из фондов Русского географического общества, Государственного архива Российской Федерации и Российского этнографического музея: оборудование из экспедиций русских первооткрывателей, живопись художников-полярников и редкие документальные фотографии и фильмы, иллюстрирующие быт коренных народов Заполярья.