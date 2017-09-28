"Прайм" представил новаторский проект "Пять вопросов успешному менеджеру"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Проект агентства экономической информации "Прайм" "Пять вопросов успешному менеджеру" стал нововведением рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", создатели рейтинга отмечают его успешность.

Ассоциация менеджеров и издательский дом "КоммерсантЪ" в четверг презентовали выпуск очередного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", который публикуется ежегодно в течение уже 18 лет. Он служит для объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских топ-менеджеров. Рейтинг подводит итоги работы за год и показывает самых профессиональных управленцев в России по мнению самих представителей отраслей.

"Основным нововведением рейтинга в этом году стал проект "5 вопросов успешному менеджеру", совместный проект со стратегическим медиапартнером рейтинга, агентством экономических новостей "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня". Проект был запущен в июне 2017 года и построен в формате блиц-интервью с топ-менеджерами, которые отвечали на вопросы о менеджерских качествах, законах, санкциях, технологиях и так далее", — сказал главный редактор "Коммерсант FM" Алексей Воробьев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов Алексей Воробьев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" посвященной выпуску очередного рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" © РИА Новости / Владимир Трефилов Алексей Воробьев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" посвященной выпуску очередного рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров"

"Представляя кандидатов в рейтинг, мы поднимали основные вопросы, с которыми сегодня сталкивается бизнес в разных отраслях. Мне кажется, нам удалось определить главные тренды. Уверен, проект "5 вопросов успешному менеджеру" станет отличным прикладным справочником для многих читателей "Прайма", — отметил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Олег Ананьев.

Президент Ассоциации менеджеров Владимир Сенин ранее отмечал, что реализация проекта "5 вопросов успешному менеджеру" придала рейтингу более высокий статус и ассоциация рада сотрудничеству с агентством "Прайм".

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