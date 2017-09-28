В МЧС рассказали, когда откроют Керченскую переправу

КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Открытие Керченской паромной переправы планируется во второй половине дня 29 сентября, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.

Работа паромной переправы была приостановлена в понедельник с 23:00 в связи с усилением ветра.

Как уточняет ведомство, по состоянию на 14.00 четверга, в порту "Кавказ" на трех накопительных площадках очереди на погрузку ожидают 335 легковых автомобилей, 83 автобуса, 116 "Газелей" и 80 грузовых фур.

"В порту "Кавказ" ветер 15-19, порывы до 23 метров в секунду (восточный, северо-восточный). Для всестороннего обеспечения и мониторинга обстановки в порту "Кавказ" и накопителях круглосуточно работает оперативная группа ГУМЧС России по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении. В управлении добавили, что в порту "Кавказ" и накопителях предусмотрены три стационарных пункта обогрева, 16 точек общественного питания, три медпункта, детская игровая комната, 20 душевых кабинок, организована работа двух полевых кухонь и выдача горячего чая.

"Прогноз погоды на следующие сутки благоприятный, открытие паромной переправы планируется во второй половине дня 29 сентября", — уточняют спасатели.

Сегодня Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.

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