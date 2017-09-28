Роспотребнадзор сообщил о снижении числа заболевших от укусов клещей

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Увеличение площади обработанных от клещей территорий и вакцинация показали свою эффективность: количество людей, заболевших инфекциями, связанными с передачей клещами, сократилось, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В этом году, по сравнению с предыдущим годом, в 1,5 раза увеличилось количество обработанных гектаров от клещей. В связи с этим, несмотря на долгий теплый период в разных регионах, количество людей, пострадавших от укусов клещей в этом году, практически не увеличилось, а количество людей, заболевших инфекциями, связанными с передачей клещами, даже сократилось. Эти меры эффективны, плюс прививки – привито было почти три миллиона человек – и план на следующий год не уменьшается, эти меры эффективны", — заявила Попова в эфире телеканала "Россия".

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, против клещей в РФ уже обработано 243 тысячи гектаров. В этом году, по данным на 22 сентября, в медицинские организации обратилось 488 тысяч человек с присасыванием клещей, среди них 120 тысяч — дети. Зарегистрировано 1695 случаев клещевого вирусного энцефалита и 4871 случаев клещевого боррелиоза, что ниже уровня прошлых лет.

Попова добавила, что активность клещей в РФ продолжается до наступления холодов и меры профилактики еще актуальны.