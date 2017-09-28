Мурманская область выделит 546 млн рублей на модернизацию медучреждений

МУРМАНСК, 28 сен – РИА Новости. Мурманская область выделит свыше 360 млн рублей на реконструкцию, строительство и капитальный ремонт медучреждений региона и еще почти 186,5 млн рублей – на закупку медоборудования и мебели в 2017 году, сообщила губернатор региона Марина Ковтун.

Ковтун в четверг проверила расходование средств на примере капитального ремонта родильного дома №1 и работы нового оборудования эндоскопического отделения и центрального операционного блока Мурманской городской больницы скорой медицинской помощи.

Капитальный ремонт мурманского роддома №1, в 2015 году вошедшего в структуру больницы скорой медицинской помощи, выполняется в рамках государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения". На его финансирование регион направил свыше 21,5 млн рублей.

"После ремонта родильный дом будет представлять собой самостоятельное структурное подразделение больницы, ориентированное на родоразрешение беременных высокой и средней группы акушерского риска, оказание квалифицированной помощи новорожденным", — подчеркнул главный врач учреждения Евгений Тарбаев.

В эндоскопическом отделении больницы, где глава региона также побывала, с июля работает новое оборудование. Приобретенные специальные эндоскопические стойки позволяют выявлять малейшие признаки заболеваний на ранних стадиях.

Кроме того, поскольку городская больница скорой медицинской помощи ежегодно проводит около 3 тысяч операций с применением наркозно-дыхательной аппаратуры, в сентябре этого года за счет средств областного бюджета операционный блок больницы был оснащен новым современным наркозно-дыхательным аппаратом.

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