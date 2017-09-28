Мурманская область выделит 546 млн рублей на модернизацию медучреждений

МУРМАНСК, 28 сен – РИА Новости. Мурманская область выделит свыше 360 млн рублей на реконструкцию, строительство и капитальный ремонт медучреждений региона и еще почти 186,5 млн рублей – на закупку медоборудования и мебели в 2017 году, сообщила губернатор региона Марина Ковтун.
Ковтун в четверг проверила расходование средств на примере капитального ремонта родильного дома №1 и работы нового оборудования эндоскопического отделения и центрального операционного блока Мурманской городской больницы скорой медицинской помощи.
"После ремонта родильный дом будет представлять собой самостоятельное структурное подразделение больницы, ориентированное на родоразрешение беременных высокой и средней группы акушерского риска, оказание квалифицированной помощи новорожденным", — подчеркнул главный врач учреждения Евгений Тарбаев.
В эндоскопическом отделении больницы, где глава региона также побывала, с июля работает новое оборудование. Приобретенные специальные эндоскопические стойки позволяют выявлять малейшие признаки заболеваний на ранних стадиях.
Кроме того, поскольку городская больница скорой медицинской помощи ежегодно проводит около 3 тысяч операций с применением наркозно-дыхательной аппаратуры, в сентябре этого года за счет средств областного бюджета операционный блок больницы был оснащен новым современным наркозно-дыхательным аппаратом.