Михалков назвал шуткой историю с барбершопом "Сибирский цирюльник"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал историю с созданием мужской парикмахерской Le Barbier de Siberie ("Сибирский цирюльник") шуткой.

Ранее в интернете появился сайт барбершопа, названного в честь известного фильма Михалкова. На странице сообщалось, что заведение создано Михалковым и учениками его Академии кинематографического и театрального искусства. В качестве адреса барбершопа был указан адрес академии. Вслед за этим об открытии заведения сообщили многие СМИ.

"За последние годы столько было обо мне слухов и домыслов: и что я якобы владею бриллиантовыми заводами, что я за счет государства запускаю сеть общепита и бог знает что еще, а теперь еще и барбершоп открываю. А барбершоп lebarbier.ru – это шутка, фантазия, которую мы придумали вместе с учениками моей актерско-режиссерской Академии", — сказал Михалков, чьи слова приводит его пресс-служба.

По его словам, это изящный эксперимент, который показывает, как легко можно погрузить зрителя в вымышленный мир.

"Точно также как легко погрузить читателя в вымышленный мир моих "многочисленных" бизнесов, которых в реальности не существует", — подчеркнул Михалков.