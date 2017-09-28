МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Изучение одного иностранного языка в российских школах на более качественном уровне целесообразнее, преподавать сразу два иностранных языка возможно только при согласии родителей и наличии педагогических кадров в школе, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в интервью RT заявила, что в школах целесообразно изучать один иностранный язык, предпочтительно, чтобы это был английский. Как подчеркнула министр, лучше знать один иностранный язык, "не занимаясь в данном случае очковтирательством и шапкозакидательством". Она также добавила, что на английском пишется большая часть научных статей, поэтому, чтобы быть конкурентоспособными, на этом языке нужно не только говорить, но и писать.

"Что касается высказывания министра, я с ней абсолютно солидарен. Иностранный язык изучают со второго по одиннадцатый класс, то есть десять лет. И среди выпускников наших школ очень немного найдется тех, кто свободно пишет, говорит и читает на каком-нибудь одном иностранном языке, допустим, на английском", — сказал директор Центра образования №548 "Царицыно" Ефим Рачевский.

Рачевский также согласился со словами министра о том, что английский язык сложно считать иностранным, так как по сути он является языком международного общения. Как рассказал научный руководитель центра мониторинга качества образования ВШЭ Виктор Болотов, в России школы из регионов Дальнего Востока чаще всего вторым иностранным языком выбирают один из азиатских языков, а ребята из северо-западных регионов — один из скандинавских.

Качество преподавания языков

Как считает Болотов, ничего плохого в преподавании двух иностранных языков в школе нет, однако вменить это в обязательном порядке невозможно хотя бы потому, что нет достаточного количества кадров. По его словам, изучать два языка помимо русского в школьном образовании можно, если эта идея нашла поддержку у родителей, а образовательное учреждение может обеспечить наличие урочных часов.

По словам Рачевского, преподавание двух иностранных языков в школе в принципе возможно. Некоторые школы уже порядка 20 лет ведут такую практику. Однако, как отметил эксперт, все образовательные учреждения разные. Поэтому сразу два иностранных языка преподает лишь несколько десятков российских школ.

"Если один не усваивается, то зачем тратить усилия и все остальное на два? Один сделайте, пожалуйста, хорошо", — подчеркнул Рачевский.

Он также отметил, что долю школ, где можно будет говорить о качественном преподавании иностранного языка можно будет назвать только после 2022 года, когда ЕГЭ по этому предмету станет обязательным.

"Качество преподавания всех языков не очень высокое. Я могу это говорить, исходя из опыта проведения единого госэкзамена. Высокие баллы в ЕГЭ показывали дети, которые работали с репетиторами, это для большинства школ, к сожалению", — сказал Болотов.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов также заявлял, что российские школьники к 8 классу знают английский язык на тройку с минусом, об этом свидетельствуют данные национального исследования качества образования.