МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Изучение одного иностранного языка в российских школах на более качественном уровне целесообразнее, преподавать сразу два иностранных языка возможно только при согласии родителей и наличии педагогических кадров в школе, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Что касается высказывания министра, я с ней абсолютно солидарен. Иностранный язык изучают со второго по одиннадцатый класс, то есть десять лет. И среди выпускников наших школ очень немного найдется тех, кто свободно пишет, говорит и читает на каком-нибудь одном иностранном языке, допустим, на английском", — сказал директор Центра образования №548 "Царицыно" Ефим Рачевский.
Рачевский также согласился со словами министра о том, что английский язык сложно считать иностранным, так как по сути он является языком международного общения. Как рассказал научный руководитель центра мониторинга качества образования ВШЭ Виктор Болотов, в России школы из регионов Дальнего Востока чаще всего вторым иностранным языком выбирают один из азиатских языков, а ребята из северо-западных регионов — один из скандинавских.
Качество преподавания языков
Как считает Болотов, ничего плохого в преподавании двух иностранных языков в школе нет, однако вменить это в обязательном порядке невозможно хотя бы потому, что нет достаточного количества кадров. По его словам, изучать два языка помимо русского в школьном образовании можно, если эта идея нашла поддержку у родителей, а образовательное учреждение может обеспечить наличие урочных часов.
"Если один не усваивается, то зачем тратить усилия и все остальное на два? Один сделайте, пожалуйста, хорошо", — подчеркнул Рачевский.
Он также отметил, что долю школ, где можно будет говорить о качественном преподавании иностранного языка можно будет назвать только после 2022 года, когда ЕГЭ по этому предмету станет обязательным.
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов также заявлял, что российские школьники к 8 классу знают английский язык на тройку с минусом, об этом свидетельствуют данные национального исследования качества образования.