КПРФ внесла в Госдуму проект амнистии к столетию революции 1917 года

Революционная демонстрация в Петрограде в 1917 году. Архивное фото

Революционная демонстрация в Петрограде в 1917 году. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в связи со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, следует из электронной базы документов нижней палаты.

Также внесен проект постановления о применении постановления об амнистией.

"Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке ее применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века — 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Данное предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти", — говорится в сопроводительных документах.

Отмечается, что применение амнистии предусматривается к индивидуально неопределенному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия и необходимости облегчения положения осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Родины.

"Предлагается распространить амнистию на осужденных, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, тружеников тыла, а также на лиц, проходивших военную службу на территориях ряда зарубежных стран в период ведения там боевых действий с участием Вооруженных сил СССР и Вооруженных сил РФ, в частности, в Афганистане и других странах, на территориях которых происходили боевые действия", — говорится в пояснительной записке.

В соответствии с проектами постановлений, под действие амнистии подпадают военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавших в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чечне и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Как отмечают авторы законопроекта, таких осужденных в местах лишения свободы содержится незначительное количество, тем более важно применение к ним амнистии как подтверждение особого внимания государства к этим гражданам.

"По тем же основаниям амнистию в виде освобождения от наказания предлагается применить к участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие этой катастрофы, несовершеннолетним, престарелым, инвалидам, беременным женщинам, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, больным активной формой туберкулеза и онкологическим больным", — отмечается в пояснительной записке.

Постановлением об амнистии предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания.

Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, осужденные, отбывание наказания которым отсрочено, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Ранее подобный проект постановления был внесен депутатами от ЛДПР.