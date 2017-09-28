В Москве после реформы торговли на своих местах остались почти все киоски

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Около 85% московских предпринимателей ставили свои киоски на тех же местах, где они и находились изначально до реформы уличной торговли в городе, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Звучали тезисы, что цена стала выше, а места — неудобными. Около 85% павильонов остаются на своих местах. Цена формируется на прозрачных принципах, она понятна и видна предпринимателю", — сказал он журналистам в четверг.

Как пояснила первый замглавы департамента СМИ и рекламы Москвы Юлия Казакова, исключения составили размещения в соответствии с новыми городскими правилами.

"До реформы в городе работали 1450 киосков и порядка 250-270 "ручников", торговля с рук. На сегодняшний день установлено в городе 1852 киоска и 117 пресс-стендов. Планируется установить в Москве 2095 киосков и порядка 400 пресс-стендов", — сказала она.