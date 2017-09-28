Учащиеся техникумов и колледжей смогут претендовать на президентские гранты

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Перечень получателей грантов президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, расширен — с 2017-2018 учебного года на гранты могут претендовать граждане, проходящие обучение по программам подготовки специалистов среднего звена. Соответствующий указ подписал в четверг президент РФ Владимир Путин.

Ранее гранты предоставлялись лицам, проявившим выдающиеся способности и поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета.

Размер грантов по-прежнему составит 20 тысяч рублей ежемесячно в течение срока обучения.

"Указ президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности"… дополнить пунктом 11 следующего содержания: гранты президента Российской Федерации, учрежденные настоящим указом, начиная с 2017/18 учебного года предоставляются также лицам, проявившим выдающиеся способности и поступившим на обучение в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.