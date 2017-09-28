В Тюменской области стартовал отопительный сезон

ТЮМЕНЬ, 28 сен — РИА Новости. В муниципалитетах Тюменской области начался отопительный сезон — к отоплению уже подключен 1601 объект соцкультбыта и свыше 27 миллионов квадратных метров жилья..
"При подготовке к отопительному периоду в муниципалитетах области выполнены работы по ремонту и замене тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Ресурсоснабжающими организациями проведена реконструкция 53 котельных и 147,6 километра электрических сетей", — сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Каждый год мы проводим работы по обновлению теплосетевого хозяйства, степень его изношенности снижается, однако нужно быть готовыми и к возникновению внештатных ситуаций, оперативному ликвидированию сбоев. Люди не должны испытывать неудобств", — сказал глава региона Владимир Якушев.