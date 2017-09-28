В Тюменской области стартовал отопительный сезон

ТЮМЕНЬ, 28 сен — РИА Новости. В муниципалитетах Тюменской области начался отопительный сезон — к отоплению уже подключен 1601 объект соцкультбыта и свыше 27 миллионов квадратных метров жилья..

"При подготовке к отопительному периоду в муниципалитетах области выполнены работы по ремонту и замене тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Ресурсоснабжающими организациями проведена реконструкция 53 котельных и 147,6 километра электрических сетей", — сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Он добавил, что с 4 сентября в области работает комиссия Ростехнадзора. За три недели инспекторы проверили 13 муниципальных районов. Техническая готовность объектов ЖКХ подтверждена везде.

"Каждый год мы проводим работы по обновлению теплосетевого хозяйства, степень его изношенности снижается, однако нужно быть готовыми и к возникновению внештатных ситуаций, оперативному ликвидированию сбоев. Люди не должны испытывать неудобств", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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