В Кузбассе пристав притворился девушкой, чтобы выйти на должника

КЕМЕРОВО, 28 сен — РИА Новости. Судебный пристав в кузбасском городе Мыски создал фейковый аккаунт девушки в социальной сети, чтобы найти должника по алиментам и встретиться с ним, сообщили РИА Новости в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Неплательщик скрывался от приставов с 2014 года. Местный житель за три года накопил долг по алиментам около 200 тысяч рублей, своих детей не навещал. В ноябре 2016 года судебные приставы возбудили исполнительное производство по розыскному делу в отношении должника. По адресу регистрации он не проживал, найти его было крайне трудно.

"После многочисленных попыток узнать о местонахождении алиментщика, судебный пристав по розыску нашел аккаунт должника в соцсети. Сотрудник зарегистрировался там под именем девушки и предложил мужчине познакомиться. Тот пошел на контакт и сообщил, что в данный момент хочет встретиться, но находится в больнице. Фейковая собеседница предложила навестить должника и узнала о его местонахождении", — рассказали в ведомстве.

Когда в назначенный день в палату вошел судебный пристав, мужчина удивился и сообщил, что скрываться не хотел. Сотрудник УФССП предупредил должника, что после выписки ему необходимо явиться в отдел ведомства. Когда должник поправится, в его отношении будет составлен административный протокол за неуплату алиментов, добавили в управлении.