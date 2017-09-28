На Керченской переправе уже более трех тысяч человек ждут погрузку

Грузовые автомобили на пароме в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Грузовые автомобили на пароме в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Около 3,2 тысячи человек стоят в очереди на погрузку на Керченской паромной переправе, временно остановленной три дня назад из-за ветра, сообщил и. о. начальника крымского управления МЧС Сергей Садаклиев.

В Крыму с 27 по 29 сентября действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном северо-восточном ветре 22-27 м/с. По шкале Бофорта такой ветер классифицируется как сильный шторм и способен вырывать деревья с корнем. По состоянию на утро четверга, более 2,5 тысячи легковых и грузовых автомобилей и 123 автобуса ждали открытия Керченской паромной переправы в портах "Крым" и "Кубань". Переправа прекратила работу в связи с усилением северо-восточного ветра в 23.00 25 сентября.

"По состоянию на 09.00 28 сентября мы имеем в очереди порядка 3 тысяч 200 человек на паромной переправе", — сказал Садаклиев журналистам.

По его словам, все мероприятия по жизнеобеспечению организованы. Установлены дополнительные посты для обеспечения пожарно-техногенной безопасности, палатки для приема и отдыха граждан, две полевые кухни.

"Дополнительно прибыли на паромную переправу на отстойник два железнодорожных вагона на 100 мест, где людям предоставляется возможность отдохнуть", — подчеркнул Садаклиев.

В организации жизнеобеспечения принимают участие около 120 человек и 17 единиц техники.