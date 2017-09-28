RT Arabic опережает по ряду показателей каналы Al Jazeera и Al Arabiya

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Телеканал RT Arabic, который отмечает свое десятилетие, опережает по ряду показателей основные арабские каналы Al Jazeera и Al Arabiya, заявила руководитель арабского вещания RT Майя Манна.

"Основные конкуренты RT — это международные каналы и их языковые версии. Для нас это BBC CNN на арабском, которых мы успешно обходим в соцсетях. Особенно приятно, что по некоторым показателям мы опережаем арабские каналы, которые начали вещать задолго до нас, — Al Jazeera и Al Arabiya. Зритель ставит нас с ними в один ряд: он не относится к RT Arabic как к иностранцу", — сказала она в интервью, опубликованном на сайте RT

По ее словам, зрители телеканала чаще всего интересуются местными новостями арабского региона. Она также отметила их высокий интерес к мировой политике, в частности, к России, и рассказала о популярности программ о культуре и документальных фильмов о России.

По ее мнению, одна из сильных сторон телеканала — это большое количество эксклюзивных интервью, например, с представителями Ирана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Палестинской автономии, Сирии. Однако самым запоминающимся она назвала последнее интервью ливийского лидера Муаммара Каддафи, которое он дал ведущему RT Arabic Саляму Мусаферу незадолго до своей гибели.

"Его слова во многом стали пророческими, и уже после смерти Каддафи это интервью не раз цитировали мировые СМИ", — сказала руководитель телеканала.

"Для нас важно было непредвзято освещать события, рассказывать правду о том, что происходит в регионе, показывать последствия радикальных перемен, объяснять позицию нашей страны. Мы давали возможность людям по разные стороны баррикад высказывать своё мнение. Оставаясь трезво мыслящими в это непростое время, мы смогли завоевать аудиторию в регионе. Пожалуй, этим гордимся больше всего", — сказала Манна.