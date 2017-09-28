RT Arabic к 10-летию запускает интерактивный новостной онлайн-проект

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Телеканал RT Arabic, отмечающий свое 10-летие, запускает интерактивный проект RT Online – выпуски новостей в прямом эфире для пользователей социальных сетей, сообщает в четверг пресс-служба канала.

"За 10 лет вещания RT Arabic выстроил эффективную стратегию в социальных сетях, завоевав доверие 16 миллионов пользователей. Открывая новую главу в истории канала, мы приглашаем всех принять участие в создании новостного контента – а значит, стать частью большой команды RT", – сказала руководитель RT Arabic Майя Манна, слова которой приводятся в пресс-релизе.

В проекте RT Online пользователи соцсетей смогут в режиме реального времени стать участниками новостного вещания, в прямом эфире рассказав о событиях, свидетелями которых они стали. Презентация проекта состоится 28 сентября на торжественном вечере, посвященном десятилетнему юбилею канала.

RT Arabic лидирует среди иностранных для арабского региона каналов по количеству подписчиков в социальной сети Facebook и по числу просмотров на видеохостинге YouTube. По показателю вовлеченности аудитории в Facebook RT Arabic, согласно данным аналитического портала CrowdTangle, опережает всех своих конкурентов, включая региональные телеканалы Al Jazeera, Al Arabiya и Al Mayadeen.

RT Arabic неоднократно становился призером и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals, AIB Awards и Promax BDA, а также иракского фестиваля "Аль-Гадир". Сайт телеканала в 2012 году вошел в топ-3 лучших информационных онлайн-ресурсов в арабском мире и получил премию ближневосточной версии журнала Forbes. В 2017 году журналисты RT Arabic были отмечены премией Национального профсоюза журналистов Ирака, а также Союза журналистов Сирии.