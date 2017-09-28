RT Arabic к 10-летию запускает интерактивный новостной онлайн-проект

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Телеканал RT Arabic, отмечающий свое 10-летие, запускает интерактивный проект RT Online – выпуски новостей в прямом эфире для пользователей социальных сетей, сообщает в четверг пресс-служба канала.
В проекте RT Online пользователи соцсетей смогут в режиме реального времени стать участниками новостного вещания, в прямом эфире рассказав о событиях, свидетелями которых они стали. Презентация проекта состоится 28 сентября на торжественном вечере, посвященном десятилетнему юбилею канала.
RT Arabic неоднократно становился призером и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals, AIB Awards и Promax BDA, а также иракского фестиваля "Аль-Гадир". Сайт телеканала в 2012 году вошел в топ-3 лучших информационных онлайн-ресурсов в арабском мире и получил премию ближневосточной версии журнала Forbes. В 2017 году журналисты RT Arabic были отмечены премией Национального профсоюза журналистов Ирака, а также Союза журналистов Сирии.