Ландшафтная подсветка появилась на пересечении МКАД и Каширского шоссе

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На пересечении МКАД и Каширского шоссе установили 290 прожекторов, в которых запрограммировано несколько сотен оттенков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Деревья и газоны вблизи транспортной развязки освещают светодиодные прожекторы, которые могут менять цвета и работать как в статичном, так и в динамическом режиме — переливаться разноцветными огнями.



Архитектурно-художественная подсветка развязок и зданий на пересечении Каширского шоссе и МКАД появилась еще в прошлом году. Установка ландшафтных прожекторов завершила световой образ южных ворот.