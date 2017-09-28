В России оценили экологическую ситуацию на объектах уничтожения химоружия

Утилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии

Утилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Экологическая обстановка в районах объектов по хранению и уничтожению химического оружия стабильна, влияние на состояние окружающей среды не зафиксировано, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ, замглавы Госкомиссии по химическому разоружению Георгий Каламанов.

Последний килограмм химоружия накануне был уничтожен в России на объекте "Кизнер" в Удмуртии. Таким образом, Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

"Объекты по уничтожению химического оружия построены в соответствии с требованиями современных норм и критериев, установленных российским законодательством, в том числе, и Климатической доктриной России. К тому же, на объектах создана система производственного экологического мониторинга", — сказал Каламанов.

С момента начала уничтожения отравляющих веществ на регулярной основе проводится контроль и мониторинг загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в природных водах, в снежном покрове, в почвах, в донных отложениях, отметил он.

"Анализ полученных данных свидетельствует о том, что экологическая обстановка в районах объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия остается стабильной. В том числе, влияние на состояние окружающей среды в санитарно-защитной зоне не зафиксировано", — сообщил замминистра.

"Специфические загрязняющие вещества (отравляющие вещества и продукты их деструкции) во всех исследованных пробах объектов окружающей среды не обнаружены", — добавил Каламанов.