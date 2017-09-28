Около трех тысяч автомобилей ждут открытия Керченской переправы

Грузовые автомобили на пароме в порту Крым на Керченском проливе. архивное фото

Грузовые автомобили на пароме в порту Крым на Керченском проливе. архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Более 2,5 тысячи легковых и грузовых автомобилей и 123 автобуса ждут открытия Керченской паромной переправы в портах "Крым" и "Кубань", работа которой была прервана из-за шторма три дня назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора переправы "Морская дирекция".

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра и шторма вечером в понедельник. Предположительно, ветер и шторм в районе переправы стихнут в пятницу, сообщили в гидрометеоцентре полуострова.

"В порту "Кавказ" на утро четверга находятся 315 легковых автомобилей, 79 автобусов, 220 грузовых транспортных средств, в том числе малотоннажных. В порту "Крым" — 590 автомобилей, 44 автобуса, 120 грузовых и малотоннажных. Кроме того, на накопительной площадке с краснодарской стороны стоят 645 фур, со стороны Крыма — 691 грузовика", — сообщили в "Морской дирекции".

В компании просят водителей воздержаться от поездок через переправу до улучшения погоды.

Сегодня Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.

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