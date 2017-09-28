В России переиздадут карты антарктических морей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Карты антарктических морей переиздадут в России до конца 2017 года, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"До конца 2017 года будут переизданы морские навигационные карты на районы антарктических морей – Содружества, Дэвиса, Космонавтов, Лазарева и Рисер-Ларсена", — говорится в сообщении.

По его словам, переиздание морских навигационных карт антарктических морей совпадает со 190-летием Управления навигации и океанографии, которое отмечается в этом году.

"В основу новых карт будут положены материалы исследований и гидрографических работ, выполненных в 2015-2016 годах в ходе антарктической экспедиции океанографического исследовательского судна ВМФ России "Адмирал Владимирский", — добавили в ведомстве.

Также отмечается, что "на основе выполняемых работ Гидрографической службой ВМФ создана одна из крупнейших в мире коллекция морских навигационных карт и пособий для плавания, которая насчитывает 8400 адмиралтейских номеров морских карт и 620 руководств и пособий для плавания".

По его словам, банк электронных навигационных карт активно пополняется. Также внедрена и широко используется печать карт по требованию, что позволяет полностью сократить затраты на хранение и транспортировку карт.