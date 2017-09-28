Скворцова заявила о снижении смертности в России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Смертность в России уменьшилась на 2,5% за восемь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; таким образом, за этот период удалось сохранить на 31,2 тысячи человеческих жизней больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на слова главы ведомства Вероники Скворцовой.
"За восемь месяцев текущего года, по данным Росстата, смертность населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2,5% и составила 12,7 случаев на 1000 населения (восемь месяцев 2016 года — 13,0). Это означает, что за восемь месяцев 2017 года удалось сохранить на 31,2 тысячи человеческих жизней больше, чем годом ранее", — отметила Скворцова.
По словам министра, установлено снижение смертности от всех основных причин. Особенно значимо смертность снизилась от туберкулеза – на 17,7% (6,5 на 100 тысяч человек), болезней органов дыхания – на 10% (43,4 на 100 тысяч человек), в том числе по пневмонии – на 19,5% (17,7 на 100 тысяч человек), болезней органов пищеварения – на 4,5% (63,0 на 100 тысяч человек), болезней системы кровообращения – на 3,7% (596,4 на 100 тысяч человек).
"Особо отмечу снижение смертности от новообразований – на 3% (196,9 на 100 тысяч населения), причем впервые уровень смертности от злокачественных новообразований достиг 194,3 на 100 тысяч населения, то есть целевого показателя. Снизилась смертность и от внешних причин на 10,6% (95,7 на 100 тысяч населения): от ДТП – на 8%, случайных отравлений алкоголем – на 20,3%", — добавила министр.
По ее словам, на протяжении этого года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за восемь месяцев снизилась на 12%, составив 5,3 на 1000 родившихся живыми (восемь месяцев 2016 году — 6,0).