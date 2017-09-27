Минтранс предложил создать транспортную отрасль медицины

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В российских поездах и самолетах могут появиться профессиональные аптечки, а транспортная медицина может быть выделена в отдельную отрасль, также обсуждается возможность включения медработников в состав всех поездных бригад, пишет "Российская газета".

"У министерства сейчас нет полномочий регулировать медицину на транспорте. Для того чтобы появились эти полномочия, нужна соответствующая статья в законе (об охране здоровья граждан — ред.)", — приводит издание слова директора административного департамента Минтранса Константина Пашкова.

Согласно публикации, Минтранс при соответствующем решении правительства готов сформировать отдел, который будет заниматься транспортной медициной.

"Мы инициативу по формированию таких профессиональных аптечек в поездах и самолетах поддерживаем. Медики в свою очередь должны будут разработать состав для аптечки. Туда могли бы войти обезболивающие препараты, сердечно-сосудистые препараты и лекарства направленного действия", — добавил Пашков.

Отмечается, что врач, находящийся в поезде, не сможет оказать всю необходимую помощь без соответствующих лекарств и медицинских приборов.

"В поездах нет необходимого минимума лекарственных препаратов. Иными словами, нет профессиональных аптечек. Сегодня пассажирские поезда оснащены лишь специальными медукладками для оказания первой помощи", — приводит газета слова первого заместителя начальника Центральной дирекции здравоохранения РЖД Сергея Алексеева.

Издание отмечает, что также обсуждается инициатива по установке в каждом поезде и самолете дефибриллятора.