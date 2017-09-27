Минтранс предложил создать транспортную отрасль медицины

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В российских поездах и самолетах могут появиться профессиональные аптечки, а транспортная медицина может быть выделена в отдельную отрасль, также обсуждается возможность включения медработников в состав всех поездных бригад, пишет "Российская газета".
"У министерства сейчас нет полномочий регулировать медицину на транспорте. Для того чтобы появились эти полномочия, нужна соответствующая статья в законе (об охране здоровья граждан — ред.)", — приводит издание слова директора административного департамента Минтранса Константина Пашкова.
Согласно публикации, Минтранс при соответствующем решении правительства готов сформировать отдел, который будет заниматься транспортной медициной.
Отмечается, что врач, находящийся в поезде, не сможет оказать всю необходимую помощь без соответствующих лекарств и медицинских приборов.
"В поездах нет необходимого минимума лекарственных препаратов. Иными словами, нет профессиональных аптечек. Сегодня пассажирские поезда оснащены лишь специальными медукладками для оказания первой помощи", — приводит газета слова первого заместителя начальника Центральной дирекции здравоохранения РЖД Сергея Алексеева.
Издание отмечает, что также обсуждается инициатива по установке в каждом поезде и самолете дефибриллятора.