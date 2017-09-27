В Госдуму внесли проект о допустимом уровне веществ в организме водителя

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Родина" Алексей Журавлев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет за правительством РФ полномочия определять допустимый уровень концентрации наркотических средств или психотропных веществ в организме человека при управлении им транспортным средством.

"Законопроектом предлагается установить предельные допустимые уровни концентраций для наркотических и психотропных веществ, которые могут содержаться в организме человека, ниже которых административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения не наступает. Указанный перечень наркотических и психотропных веществ, а также уровень их концентрации в организме человека предлагается устанавливать постановлением правительства Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Журавлев указывает на то, что спектр лекарственных препаратов, содержащих вещества, запрещенные к употреблению при управлении транспортными средствами, достаточно широк и включает в себя различные группы: обезболивающие, сердечные, противоаллергенные.

Анализ статистики химико-токсикологических лабораторий, проводящих исследования водителей на состояние опьянения, свидетельствует о том, что до 5% положительных проб связаны с приемом лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, сообщает парламентарий. При этом большинство случаев связано не с игнорированием водителями запрета на употребления лекарственных препаратов, содержащих такие вещества, а с длительным периодом метаболизма этих веществ или сроком их выведения из организма человека.

Поэтому, считает Журавлев, даже следуя инструкции лекарственного препарата, лицо, не имеющее специальных познаний в области биохимии или фармакологии, не может определить период выведения запрещенных веществ из своего организма и, следовательно, рискует быть подвержен серьёзному административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения даже спустя несколько дней после приема препарата.