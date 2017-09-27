Министр образования РФ встретится с российскими и зарубежными историками

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. 28 сентября состоится встреча министра образования и науки РФ Ольги Васильевой с руководством Международного комитета исторических наук (МКИН).

Мероприятие пройдет в рамках проведения в Москве впервые генеральной ассамблеи МКИН, в которой примут участие около 80 иностранных историков — руководителей национальных комитетов разных стран, а также члены международных исторических комиссий.

В ходе встречи с министром руководители Международного комитета исторических наук обсудят перспективы сотрудничества российских и зарубежных историков, а также совместные научные проекты.

Планируется, что в мероприятии примут участие: Андреа Джардина (Италия) — президент МКИН, Катрин Орель (Франция) — генеральный секретарь МКИН, Паскаль Коши (Франция) — секретарь МКИН, Александр Чубарьян — научный руководитель Института всеобщей истории РАН, председатель Национального комитета российских историков.

Международный комитет исторических наук — самая крупная международная организация по истории, существующая более 90 лет. В его состав входит около 50 национальных комитетов историков и 40 международных комиссий.

Главной задачей МКИН является проведение один раз в пять лет Международного конгресса исторических наук, а также различных международных конференций и встреч. В перерывах между мировыми конгрессами каждые два года созывается генеральная ассамблея — руководящий орган МКИН.