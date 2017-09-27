Путин поручил заложить в бюджет средства на проект по сохранению Волги

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в проекте бюджета предусмотреть средства на реализацию экологического проекта по сбережению Волги.

"Также нужно запланировать средства на масштабный экологический проект по сбережению Волги. Предстоит ликвидировать накопленный вред экосистеме этой реки, обеспечить более бережное использование ресурсов Волги. Это очень важная и чувствительная тема для десятков, миллионов наших граждан", — сказал Путин.

Президент добавил: "Прошу эти потребности отметить в бюджете".

В настоящее время власти принимают меры по улучшению экологической ситуации реки Волги. Как ранее сообщала газета "Известия", принципиальное решение о старте проекта "Оздоровление Волги", разработанного Минприроды по поручению президента Владимира Путина, было принято на заседании президиума правительства 28 июня. Цель проекта — сократить количество сбрасываемых в Волгу загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, обеспечить сохранение биоразнообразия и сберечь уникальную систему Волго-Ахтубинской поймы и дельту Волги.

Ранее директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов сообщил РИА Новости, что финансирование приоритетного проекта "Оздоровление Волги" составит более 260 миллиардов рублей на 2017-2025 годы, в том числе почти 120 миллиардов из федерального бюджета.