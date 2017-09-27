В Якутии День государственности отметили наградами и караоке

ЯКУТСК, 27 сентября — РИА Новости. Торжественные мероприятия в День государственности Республики Саха (Якутия) прошли в столице региона Якутске и других городах республики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства Якутии.

27 сентября 1990 года Верховный Совет Якутской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Якутии. С тех пор День государственности отмечается в республике ежегодно.

"Государственность — это право и ответственность республики принимать самостоятельные решения в экономике, социальной политике, реализовывать любые проекты, развивать и укреплять культуру, языки и традиции нашего многонационального народа", — сказал на торжественном собрании глава Якутии Егор Борисов. Он вручил якутянам благодарности президента России и республиканские награды.

По словам собеседника агентства, большая часть мероприятий прошла в Якутске. Жители республики почтили память основоположника государственности Якутии Платона Ойунского, возложили цветы к памятнику видному государственному и политическому деятелю Исидору Барахову. Завершился праздник на площади Ленина акцией "Народное караоке". Горожане исполнили гимн республики и песни, текст которых транслировался на большом экране, добавили в пресс-службе.

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