В Якутске строят онкологический центр на 210 мест

ЯКУТСК, 27 сен — РИА Новости. В Якутске дан старт строительству республиканского онкологического центра, рассчитанному на 210 мест.

"Сегодня мы начинаем строительство онкологического центра в городе Якутске. Наша общая цель — жителей и властей республики — создание благоприятных условий жизни, повышение уровня жизни, здоровья якутян. Мы понимаем, что здоровье жителей республики требует особого внимания. В республике довольно большое количество тех, кто стоит на учете по онкологическим заболеваниям. Поэтому мы должны построить этот объект максимально качественно", — сказал глава Якутии Егор Борисов.

Как уточнил представитель пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия), в первую очередь будет реконструировано радиологическое отделение на 30 коек, во вторую, которая, как ожидается, стартует в 2019 году — будет построен онкоцентр с поликлиникой и стационаром. В дальнейшем запланировано строительство онкодиагностического центра ядерной медицины, и на последнем этапе — пансионата или гостиничного комплекса.

По словам собеседника агентства, реконструкцию радиологического отделения планируется завершить в 2018 году. На эти цели из республиканского бюджета выделены более 302 миллионов рублей, а из федерального 150 миллионов рублей. Софинансирование на 2018 год составит почти 364 миллиона рублей.

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