МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Верховный суд России отклонил иск адвоката, который просил обязать Росгидрометцентр бесплатно предоставлять гражданам информацию о погоде и мониторинге окружающей среды, сообщили РИА Новости в суде.

Согласно существующему порядку, бесплатно получить данную информацию могут только госорганы, простым гражданам она предоставляется на платной основе. Так, адвокату понадобилась метеорологическая информация для защиты клиента, и за соответствующую справку ему пришлось заплатить более 700 рублей. После этого он оспорил в суде положение "Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды".

"Оспариваемая правовая норма нарушает принцип процессуального равенства сторон, поскольку сторона обвинения в лице правоохранительных органов получает информацию о погоде бесплатно… Существующий порядок является обременительным для адвокатов по назначению и вынуждает их нести дополнительные расходы при низких ставках оплаты", — сказано в иске.

Министерство природных ресурсов и экологии с иском не согласилось. В отзыве оно указало, что процессуальные издержки адвокату возмещаются по решению суда. Суд согласился с этими доводами.