Югорский проект "Открытый регион" признан лучшим в РФ по итогам конкурса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 сен — РИА Новости. Проект правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры "Открытый регион" признан победителем конкурса региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT.2017", финал которого прошел в Ярославле на минувшей неделе, сообщили РИА Новости в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В общей сложности, как отмечается, четыре проекта окружного правительства были отмечены главными призами конкурса. "Так, в номинации "Открытый регион" уверенную победу одержал одноименный центр с проектом "Реализация механизмов Открытого правительства в Югре при помощи портала "Открытый регион — Югра", — отметили в департаменте.

По словам директора центра Оксаны Макеевой, представлявшей проект в Ярославле, запуск портала позволил автономному округу стать 32-м регионом страны, вошедшим в систему "открытого правительства".

"При создании портала мы опирались на опыт других субъектов Федерации, но пошли своим собственным путем. Нам удалось создать единую систему информирования, прием онлайн-сообщений граждан, взаимодействия органов власти и обычных граждан. Это действительно уникальная площадка в системе открытых регионов", — рассказала собеседница агентства.

С интерактивными сервисами, предоставляемыми на сайте "Открытый регион — Югра", сразу после запуска портала ознакомился министр РФ Михаил Абызов, ответственный за организацию работы комиссии по координации деятельности "Открытого правительства". Во время встречи с губернатором автономного округа Натальей Комаровой в начале года он заявил, что главная задача онлайн-ресурса — быть полезным жителям региона, "чтобы стали востребованы новые инструменты конструктивного взаимодействия власти и общества".

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