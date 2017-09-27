Рейс "ВИМ-Авиа" в Благовещенск откладывается из-за проблем с топливом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен — РИА Новости. Вылет самолета "ВИМ-Авиа" из аэропорта Внуково в Благовещенск откладывается повторно, теперь из-за проблем с топливом, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Амурской области.
"Самолет еще не вылетел. Борт меньшей вместимости найден, экипаж готов. Но возникла проблема с топливом. Из-за долгов "ВИМ-Авиа" компания-заправщик топлива не торопится заправлять второй борт (первоначальный Boeing 777 заправлен). Вопрос решается на уровне министра транспорта России. Губернатор Приамурья находится в Росавиации", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Собеседница агентства отметила, что есть два пути решения проблемы: либо удастся заправить второй борт, либо разрешат вылет самолету большей вместимости.
"Шестьдесят два пассажира находятся на борту Boeinga 777. Им предложили ждать либо в здании аэровокзала, либо в самолете, люди выбрали второй вариант", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее власти региона информировали, что пассажиров обеспечили водой и горячим питанием.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, принято решение о переводе рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта Домодедово во Внуково.