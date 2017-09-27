Число бюджетных мест в вузах Югры возросло на 9%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 сен — РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в новом учебном году возросло на 9%, сообщили РИА Новости в региональном департаменте образования.

"Количество мест на обучение за счет средств бюджета региона в образовательных организациях высшего образования на 2017-2018 учебный год составит 2692, что больше на 221 место по сравнению с прошлым годом", — рассказали в департаменте.

Отмечается, что в новом учебном году в Югре был увеличен набор по инженерно-техническим направлениям в трех ведущих государственных университетах региона — Югорском, Нижневартовском и Сургутском.

"Объем мест на обучение за счет средств бюджета автономного округа определяется ежегодно на основе прогноза потребности рынка региона в квалифицированных кадрах, стратегических ориентиров развития сферы образования и реального сектора экономики, а также возможностей сети образовательных организаций. При определении объемов также учитывается количество выпускников общеобразовательных организаций", — прокомментировали в профильном департаменте, уточнив, что в минувшую приемную кампанию самыми популярными направлениями оказались инженерно-техническое и медицинское.

Тем не менее, самый большой конкурс на бюджетные учебные места в вузах автономного округа прошедшим летом фиксировался в сфере экономики и управления. Как пояснил собеседник агентства, в Сургутском госуниверситете на специальности "экономическая безопасность" был отмечен конкурс 17 человек на место, а в государственном университете Нижневартовска по направлению "менеджмент" было подано 11 заявлений на каждое бюджетное место.

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