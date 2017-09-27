Адвокат: детей у жительницы Екатеринбурга отняли из-за болезни, которой нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Заболевания, которое стало поводом для органов опеки забрать двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, у нее на самом деле нет, сообщил РИА Новости в среду адвокат женщины Алексей Бушмаков.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки. Позже власти заявили, что детей у женщины забрали из-за наличия у нее заболевания, при котором не разрешается усыновлять детей.

"Заболевания, не позволяющего ей воспитывать (приемных) детей, у нее нет. Справка о том, что она на учете не состоит и не наблюдается, у нас есть. С чего они это взяли, я не знаю. Будем разбираться", — сказал Бушмаков.

Он также добавил, что в ближайшее время он и его подзащитная планируют подать жалобу на решение суда.

Как сообщалось, в Общественной палате намерены обратиться в органы опеки, чтобы те более ответственно отнеслись к этому делу. Руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игорь Паньков в ответ на запрос РИА Новости сообщал, что Савиновских "была освобождена от обязанностей опекуна ввиду нарушения ею условий договора о приемной семье". СК начал проверку по факту изъятия детей.