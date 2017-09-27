Васильева предложила изменить правовой статус образовательных организаций

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила изменить правовой статус образовательных учреждений в законодательстве, чтобы не сводить всю их деятельность к оказанию услуг, об этом она заявила на правительственном часе в Госдуме.

"Несмотря на то, что образование является услугой на законодательном уровне, предлагаю рассмотреть возможность ввести особый организационно-правовой статус для образовательных организаций, который должен исключить возможность сведения их деятельности к оказанию услуг физическим лицам", — сказала Васильева.

"Безусловно, данный вопрос требует тщательной проработки", — добавила министр.

Ранее Васильева неоднократно заявляла некорректности формулировки в отношении образования. По ее мнению, оно не является услугой, как прописано в нынешнем законодательстве.