В школьном классе должно учиться по 12-14 человек, считает Васильева

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева считает, что в школьном классе должно учиться по 12-14 человек, об этом она сказала на правительственном часе в Госдуме.

В ходе обсуждений депутатами был поднят вопрос о численности учеников в школьном классе.

"12-14 (человек в классе) — это, конечно, идеал, к которому нужно стремиться… Конечно, хотелось бы, чтобы учитель работал в классе по 12-14, 15 человек максимум", — сказала Васильева.

Министр напомнила о реализации в России программы по строительству новых школ, однако пока, по ее словам, закрыть проблему со второй и третьей сменами не удалось.

"Единственное, что мы выдерживаем, стараемся выдерживать при преподавании языков. Потому что невозможно преподавать язык, когда у тебя в классе сидит такое количество людей, это просто неэффективно", — добавила министр.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила журналистам, что в ближайшие три года в России будет появляться по 100 тысяч новых школьных мест ежегодно.