МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) считает, что пока не нужно вводить обязательную сдачу ЕГЭ по иностранному языку в школах, так как это будет способствовать "фактическому поощрению миграции из России".

Депутат пояснил, что изучение иностранных языков крайне полезно, "однако, по данным опросов, например, "Левада-центра", 45% российских студентов заявили, что хотели бы жить и работать не в России, а в другой стране".

"Надо, коллеги, считать системные эффекты. Разговоры о патриотическом воспитании и фактическое поощрение миграции из России – это, на мой взгляд, две вещи несовместимые, как гений и злодейство. Я бы предложил пока отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранному языку", — заявил Смолин в ходе пленарного заседания в Госдуме.