Васильева поддержала идею о бесплатном втором творческом образовании в вузе

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева выступила за введение второго бесплатного высшего образования по ряду творческих специальностей.

В ходе правительственного часа в ГД депутат Елена Драпеко (СР) предложили министру вернуть возможность получить бесплатное второе высшее образование по творческим специальностям.

"Я целиком и полностью за (ваше предложение)", — ответила Васильева.

Как отметила министр, в этом вопросе необходима очень точная экспертная оценка, которая определит – кому именно можно предоставить в небольшом количестве возможность получения второго высшего образования по специальности. По ее мнению, такое право могут получить уже сложившиеся мастера, в том числе и математики, физики, инженеры, врачи.

Кроме того, она напомнила о существовании различных грантов на обучение.

"Я думаю, что можно создать вместе с отраслевыми министерствами ту самую систему, я еще сделаю упор, для очень узкой, действительно необходимой для российской культуры людей, которые требуются… я не думаю, что мастер не будет мастером, не получив (образования по творческой специальности)", — сказала министр.