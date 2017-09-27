Васильева: учитель должен воспитывать школьников словом, а не наказывать

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Педагог не должен наказывать нерадивых учеников – ему достаточно слова, чтобы ребенок понял ошибку, считает глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

В ходе обсуждений на правительственном часе в Госдуме депутаты спросили министра, не считает ли она необходимым возвращение учителям властных полномочий, включая функцию наказания.

"Достаточно слова бывает для того, чтобы нерадивый малыш поднял, что он сделал неправильно. Я думаю, совершенно напрасно преуменьшать роль учителя. Она была, есть и будет", — ответила Васильева.

"Учитель – это непростая профессия и никогда не будет, и человек, который входит в класс, очень много может и много несет", — подчеркнула министр.