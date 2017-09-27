Детский омбудсмен Подмосковья предложила запретить продажу вейпов близ школ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что намерена инициировать в регионе запрет на продажу вейпов рядом с образовательными и спортивными учреждениями.

"Мы хотим разработать на законодательном уровне запрет на продажу курительных смесей вблизи общественных, образовательных и спортивных учреждений", — сказала Мишонова журналистам.

Она отметила, что число вовлеченных в употребление вейпинга во всем мире выросло в 11 раз за последние восемь лет.

"Каждый год оборот средств, которые… крутятся в сфере бестабачных курительных смесей, составляет в России 110 миллионов долларов, это цифра приблизительная, скорее всего больше. Количество подростков, которые вовлечены в вейпинг, тоже очень велико. Мы не можем назвать точные данные…, но то, что эта проблема существует, мы в этом уверены", — заявила омбудсмен.

Она считает, что в распространении вейпов заинтересованы табачные компании.

"Трансконтинентальные табачные компании, которые, конечно, потеряли от всех наших законодательных инициатив и актов против табака и курения в нашей стране и ограничения доступа несовершеннолетних к сигаретам, они идут с помощью этих курительных смесей, пытаются восстановить свою долю", — полагает Мишонова.