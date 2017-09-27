Отпугивать ворон от "Ельцин-центра" в Екатеринбурге будут на деньги фонда

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Средства для отпугивания ворон, которые разбили стекла екатеринбургского "Ельцин-центра", будут приобретаться на деньги фонда "Президентский центр Б.Н. Ельцина", сообщил РИА Новости исполнительный директор фонда Вадим Науменко.

Ранее стало известно, что екатеринбургский "Ельцин-центр" купил отпугиватель для ворон после того, как эти птицы разбили два стекла в стеклянном куполе здания. На этой неделе планируется восстановить разбитые стекла, отпугиватель поступит в ближайшее время.

"Это наша площадка, поэтому, естественно, все затраты, связанные с этой проблемой, фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина" будет осуществлять из своих средств", — сказал Науменко.

Он отметил, что пока не может сказать, какая точно сумма потребуется для решения проблемы с воронами.

Отвечая на вопрос, потребуются ли какие-либо еще средства для борьбы с птицами, кроме отпугивателя, Науменко заметил: "Надеюсь, что этого будет достаточно".