Отпугивать ворон от "Ельцин-центра" в Екатеринбурге будут на деньги фонда

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Средства для отпугивания ворон, которые разбили стекла екатеринбургского "Ельцин-центра", будут приобретаться на деньги фонда "Президентский центр Б.Н. Ельцина", сообщил РИА Новости исполнительный директор фонда Вадим Науменко.
"Это наша площадка, поэтому, естественно, все затраты, связанные с этой проблемой, фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина" будет осуществлять из своих средств", — сказал Науменко.
Он отметил, что пока не может сказать, какая точно сумма потребуется для решения проблемы с воронами.
Отвечая на вопрос, потребуются ли какие-либо еще средства для борьбы с птицами, кроме отпугивателя, Науменко заметил: "Надеюсь, что этого будет достаточно".