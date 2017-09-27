Отраслевым вузам увеличат финансирование

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Финансирование отраслевых вузов в 2018 году увеличится, сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на правительственном часе в Госдуме.

Ранее " Российская газета " сообщила, что комитет по образованию и науке Госдумы предлагает пересмотреть правила финансирования отраслевых вузов и дать им дополнительные средства, предусматривающие субсидии на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию, а также курсы повышения квалификации для преподавателей в ведущих университетах и научных центрах.

"В отношении 2018 года увеличивается всем отраслевым вузам финансирование. Поэтому, конечно, это далеко от совершенства. Будем работать вместе с вами", — сказала Васильева.

Министр также сообщила, что у всех отраслевых вузов следующий фактический норматив: в вузах Минобрнауки на одного обучающегося в 2018 году предусмотрено 143 тысячи рублей, в вузах Минсельхоза — по 131 тысячи рублей, в вузах Минкультуры — по 270 тысяч рублей.

"При этом в составе норматива вуза мы не включили расходы на ведущие наши университеты, которые являются центром для вхождения в (рейтинги) из проекта 5-100. Если мы выбросим из сметы, то получится, что по вузам Минкультуры – 217 тысяч (на человека), по вузам Минобра — 120 тысяч, по вузам Минсельхоза — 131 тысяча", — сказала она.